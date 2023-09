Come sta Rrahmani e Natan esordirà? Le scelte di Garcia per la difesa

Domani a Braga per l'esordio in Champions League potrebbero essere tante le novità di formazione per il Napoli. Garcia valuta un vero e proprio restyling per la difesa. La domanda ricorrente dei tifosi è la seguente: Natan, che poteva esordire già a Genova, sarà pronto dal primo minuto o si rimanderà ancora il suo debutto? Il brasiliano è pronto, attende notizie, si allena e spera di giocare quanto prima.