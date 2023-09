Braga, Jorge punge: "Paura di Osimhen? Il Napoli si preoccupi dei nostri"

Subito esordio proibitivo per il Braga nella prima dopo il suo ritorno in Champions. I portoghesi ospitano il Napoli campione d'Italia di Osimhen e Kvaratskhelia ( che è stato avvisato da Bruma ). Sfida tosta che però non preoccupa molto l'allenatore Artur Jorge .

Braga-Napoli, le parole di Jorge

L'episodio più curioso della conferenza stampa è successo alla domanda: "Non è preoccupato di mettere Fonte in marcatura su Osimhen visto che ha 40 anni?" Jorge ha risposto: "Mi chiedo soprattutto come il Napoli affronterà gli attaccanti del Braga che sono abbastanza giovani".

"Loro sono forti e hanno risparmiato alcuni giocatori per noi"

L'allenatore ha poi continuato: "Nonostante il cambio in panchina sono rimasti forti. Domani l'obiettivo sarà presentarci come una squadra altrettanto forte e ambiziosa. Tutti vogliamo vincere, speriamo di affrontare la gara con la voglia di approfittare del momento. Il Braga ha vinto 6 partite sulle ultime 9, guardiamo con la stessa ambizione al Napoli. Non ci chiuderemo, ma reagiremo e lotteremo. Mi aspetto un Napoli molto forte, ho visto la gara con la Lazio ma anche col Genoa dove comunque ha rimontato due gol e poi sono stati risparmiati alcuni giocatori proprio per il Braga".