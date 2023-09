Diretta conferenza Garcia: le parole prima di Braga-Napoli LIVE

Il Napoli si prepara a fare il suo esordio stagionale in Champions League domani, 20 settembre, alle 21 nel gruppo C in trasferta contro il Braga. Rudi Garcia e Mario Rui hanno presentato la sfida in conferenza stampa.

Garcia sul Braga affrontato in Europa League con il Marsiglia

Rudi Garcia: "Mi fa piacere tornare qui e ritrovare il Braga in Champions League, che avevo sfidato in Europa League con i Marsiglia. Giocheremo in uno stadio particolare. Prendere la partita sottogamba? Assolutamente no".

Mario Rui e il Portogallo

Mario Rui: "Giocare qui può aiutarmi anche a tornare in nazionale? Non è il mio primo pensiero, il primo obiettivo è aiutare la squadra a ottenere i tre punti. Mi fa piacere giocare contro una squadra portoghese, tra le migliori degli ultimi anni".

Garcia su Natan

Garcia fa il punto su Natan: "Vi avevo spiegato che abbiamo avuto la sosta per farlo lavorare. Ora pare non abbia più problemi fisici, aveva un problema al ginocchio. Ora è più vicino a entrare in questa squadra, ma voglio far sì che lo faccia nelle condizioni ideali".

Garcia sul Braga

Garcia, il Braga nel mirino del Napoli: "Siamo venuti qui per vincere. Con determinazione, ambizione e fiducia. Il Braga ha delle qualità, ci sono tanti che hanno calciatori che hanno giocato in Francia e che conosciamo bene, da Fonte a Moutinho. Hanno giocatori forti come Bruma, Ruiz e non solo. Bisognerà essere continui, fin dal primo minuto dobbiamo mostrare determinazione, dare tutto e cominciare bene questa Champions League".

Mario Rui: "Lo spogliatoio è unito, dispiace si pensi il contrario"

Mario Rui: "Lo spogliatoio è unito, siamo gli stessi dell'anno scorso. Squadra e staff sono compatti. Dispiace si pensi il contrario".

Garcia: "Ho parlato con Kvara, Osimhen? Spero segni domani"

Osimhen e Kvaratskhelia, Garcia spiega: "Tutta la rosa è importante, chi inizierà è importante e chi subentrerà. Il risultato non si fa solo con gli undici che iniziano. Osimhen ha iniziato bene, con due gol in tre partite, poi non ha segnato ma speriamo che lo faccia domani. Kvara, invece, è stato frenato durante la preparazione da un infortunio, ha saltato la prima partita, la seconda ha giocato solo nel secondo tempo. Ci ho parlato perché io lo voglio tranquillo, deve essere decisivo. Non segna da un po', ma non deve pensarci, deve avere sempre il piacere di giocare. Sarebbe già felice se facesse un assist come contro il Sassuolo. Domani si gioca la Champions. Queste serate sono fatte anche per i grandi calciatori e Khvicha lo è".

Mario Rui: "Le squadre sono più pronte ad affrontarci"

Mario Rui: "Non credo che siamo cambiati, piuttosto le squadre avversarie ci temono di più dopo lo scorso anno e arrivano alle sfide ancora più preparate rispetto al passato. Ci conoscono meglio. Credo che sia esagerato tutto questo pessimismo che c'è intorno alla squadra. Speriamo di battere il Braga per riportare un po' di serenità nell'ambiente".

Garcia: "Ho chiamato De Laurentiis, mi ha richiamato due giorni dopo"

Garcia e De Laurentiis: "Non lo sento né più né meno rispetto al solito. L'ho chiamato domenica e mi ha richiamato due giorni dopo. L'ho sentito anche stamattina. Io sono sereno e tranquillo, per come la vedo io lo è anche lui. Lo sembra. Chiedetelo a lui".

Mario Rui: "Vogliamo riscattarci, ma non è un momento difficile"

Mario Rui esordisce: "Non è un momento difficile, parliamo di due partite che non sono andate come ci aspettavamo. Non siamo semplicemente riusciti a dare continuità a quello che abbiamo fatto nelle prime due giornate. Ora, però, dobbiamo pensare solo alla Champions League. Siamo carichi per la sfida con il Braga".

Braga-Napoli, Garcia: "Dobbiamo essere più continui"

Cosa non va. Garcia: "Il campionato è una competizione, la Champions League un'altra. Siamo a Braga per vincere, senza pensare al quinto posto in classifica in campionato. Siamo solo all'inizio e c'è tempo per rimediare".

Braga-Napoli, inizia la conferenza stampa di Garcia e Mario Rui

Napoli, nessuna ricognizione sul campo: squadra subito in albergo

Braga-Napoli, Kvaratskhelia osservato speciale

A rendere ancor più frizzante il clima alla vigilia del match ci ha pensato di Bruma, esterno d'attacco mancino del Braga che ha "avvisato" e stuzzicato Kvaratskhelia: "Deve stare attento se vuole vincere".

Braga-Napoli, Jorge lancia la sfida

In attesa che Rudi Garcia e Mario Rui si accomodino al tavolo della conferenza stanno facendo discutere le dichiarazioni del tecnico portoghese Jorge che ha punto gli azzurri: "Paura di Osimhen? Il Napoli si preoccupi dei nostri".

Napoli, il dato dei tifosi in trasferta Braga

Saranno mille i tifosi del Napoli presenti all'Estádio Municipal de Braga per spingere gli azzurri alla vittoria e riprendere col piglio giusto la marcia in Champions League che nella scorsa edizione si è fermata ai quarti di finale contro il Milan.

Napoli, tutto pronto per la conferenza di Garcia

Braga