Natan titolare o in panchina? La decisione di Garcia per Braga

La prima notizia per la difesa in vista di Braga è il recupero di Rrahmani che tornerà titolare. Accanto a chi? Il dubbio sul centrale sembra essere già sciolto. Garcia dovrebbe dare ancora fiducia a Juan Jesus. Slitta dunque, salvo sorprese, il debutto di Natan. Non sembra sia ancora giunto il momento dell’esordio dal primo minuto del brasiliano acquistato dal Napoli in estate che stava per debuttare a Genova prima della decisione di Garcia di non rischiare Rrahmani.