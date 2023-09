Garcia: "Kvaratskhelia sa di aver sbagliato, non deve essere nervoso"

L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha archiviato il gesto di Kvaratskhelia al momento del cambio contro il Genoa: "Sa di aver sbagliato ma non è un problema, l'importante è che non sia nervoso perché non segna". L'allenatore del Napoli è intervenuto a Mediaset prima della gara contro il Braga per l'esordio in Champions League: "Come gli ho spiegato, si deve concentrare solo sul giocare bene e pensare di essere decisivo non solo con il gol, che arriverà da solo, ma anche con gli assist".