Napoli, Garcia e quel traguardo speciale che raggiungerà col Bologna

Traguardo speciale per Rudi Garcia . Nel match che il Napoli giocherà domenica col Bologna , il tecnico azzurro raggiungerà le cento panchine in Serie A.

Garcia, 100 panchine in A: i dettagli

I numeri di Garcia nel massimo campionato italiano non sono banali, forte delle ottime stagioni vissute alla Roma. Al momento sono 99 le partite in cui ha allenato, con 56 vittorie, 28 pareggi e 15 sconfitte. Come noto, in giallorosso si piazzò due volte al secondo posto, prima di incappare nell'esonero della stagione 2015/2016, nel corso della quale ci fu l'avvicendamento con Spalletti. Con il Napoli scudettato ha ottenuto sette punti, con i tifosi che sperano in un cambio di marcia.