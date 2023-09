Napoli, Anguissa come Spalletti, Politano e Icardi: il nuovo tatuaggio

Il nuovo tatuaggio di Anguissa

Dovere e piacere. Frank Anguissa ama tatuarsi ed è stato immortalato in uno scatto del tatuatore Valentino Russo, che lo ha ricevuto nel suo studio per imprimergli sulla pelle un nuovo disegno. Dove? Poco più in alto del suo ginocchio sinistro. Sorridente, per nulla turbato dal dolore fisico provato nel corso del tatuaggio, Anguissa ha salutato chi lo stava fotografando e i tifosi del Napoli facendo un cenno con la mano sinistra. Valentino Russo è noto nell'ambiente del calcio anche per aver tatuato lo scudetto sull'avambraccio di Spalletti e, tra gli altri anche Politano e Icardi, che hanno "colorato" di inchiostro tutta le loro schiene.