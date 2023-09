Napoli, la rivelazione di Garcia su Ostigard: "Voleva andare via, ma..."

Importante retroscena svelato da Garcia nel corso della conferenza stampa di presentazione del match col Bologna . Il tecnico azzurro si è soffermato su Ostigard , sottolineando quanto avesse insistito per la sua permanenza, nonostante il difensore volesse partire per avere maggiore spazio.

Cosa ha detto Garcia su Ostigard?

Queste le parole di Garcia, esordendo nel sottolineare quanto sarà pesante l'assenza per infortunio di Rrahmani: "Rrahmani è uno dei nostri punti forti, è chiaro, ma sono contento di Leo, l'ho tenuto a tutti i costi, lui era sollecitato, voleva andare via per giocare, ho convinto lui e la società perché è un difensore forte, forte di testa, con una mentalità eccezionale, sono tranquillo con Leo che prenderà il suo posto”.