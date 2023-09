Napoli, finalmente Natan: sarà titolare contro il Bologna

Castel Volturno - In fin dei conti, prima o poi doveva debuttare (dall’inizio): e che accada a Bologna, quando ormai Natan non ci pensava più. Risentimento muscolare per Juan Jesus, che non sta neanche nell’elenco dei convocati, e Garcia si ritrova senza i suoi difensori titolari: giocano il terzo e il quarto delle gerarchie, ma questo è il calcio moderno, una partita ogni tre giorni, e questo è ciò che resta della retroguarsi. Per Bologna, parte un Napoli con i cerotti ma sempre «forte», come giustamente lo vede Garcia: è la squadra campione d’Italia e pure senza difensori va al Dall’Ara, con diecimila tifosi al fianco circa, «per vincere».