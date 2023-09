Napoli, Juan Jesus e la reazione subito dopo l'infortunio: cosa ha fatto

Non c’è più tempo da perdere, né altre lezioni da dover seguire: adesso, sarà una questione di gambe, anche di testa, ma sarà la sua giornata, e finirà per piacergli, perché poi è chiaro che, nonostante la lingua non sia ancora la sua, certi umori o la diffidenza si avvertono a pelle. Le sue cinque giornate con il Napoli , quelle in campionato, hanno rappresentato una specie di corso accelerato per cominciare a capire cosa significhi difendere in Italia: insomma, come farlo, come muoversi nella linea, come assecondare la diagonale, a uomo sugli angoli, a zona nello spazio, le preventive, la postura... Però sempre in allenamento, eh, con Juan Jesus ad orientarlo. Poi a Braga, in Champions League, mercoledì sera, il suo primo, autentico contatto con il campo, con l’ansia, con le paure e con il Napoli , finalmente suo: cinque minuti, il recupero, per attrezzare il bunker, per lanciarsi impavidamente in una scivolata in area, per portarsi a casa un successo che ha un peso e per sentirsi perlomeno in prossimità del progetto.

Napoli, c'è Natan dopo l'infortunio di Juan Jesus

Ma proprio mentre pensava di dover tornare al proprio posto - per il momento, la panchina - Natan Bernardo de Souza ha scoperto che, invece, avrebbe dovuto calarsi in una parte inedita, persino inaspettata, e tira fuori gli appunti che il suo amico Juan Jesus aveva provveduto ad arricchire, prima di lasciargli il posto. «Risentimento» e così da un brasiliano all’altro è stato un attimo, proprio prima di mettersi in viaggio verso Bologna, con una squadra già privata della autorevolezza di Rrahmani e poi dimezzata nel cuore della difesa con l’accidente di JJ, l’ennesimo accidente muscolare che un po’ inquieta e un po’ irrita. Gioca Natan, of course, perché altri di ruolo non ce ne sono: volendo, si potrebbe investire di vecchie/nuove responsabilità Di Lorenzo, che in mezzo c’è cresciuto, ma il giochino varrebbe la candela? Tanto prima o poi Natan avrebbe comunque dovuto cominciare a raccontarsi a modo suo, e scorpire quanto azzardo ci sia stato nella «scommessa» di Maurizio Micheli, il capo scouting, che dopo aver girellato in Europa per capire cosa si potesse fare tra Kilman e Sutalo o tra Danso e Mavropanos, il sei agosto chiuse con il Bragantino per dieci milioni l’acquisto di un ventiduenne destinato a succedere a Kim.



Napoli, è allarme in difesa

Rrahmani si è arreso a Braga, dopo 13', e ieri ha scoperto che ne salterà tre, forse persino quattro, Real Madrid compreso: per scuotersi e anche per tentare (disperatamente) di esserci tra dieci giorni, in quel «Maradona» già pieno, il kosovaro ha cominciato immediatamente a curarsi, forse persino a invocare gli dei, mentre Juan Jesus, due passi più in là, stranito e perplesso si stava interrogando su quel malessere che gli nega la trasferta di Bologna e vai a capire cos’altro, perché a caldo non si può avere completa percezione dell’infortunio. E quindi Garcia deve ricostruire un settore (quasi) per intero e per farlo, suo malgrado, deve attingere da ciò che gli è rimasto: Ostigard porta con sé un background sufficiente - le quindici presenze, con un gol della passata stagione - e uno scudetto che gli è appartenuto (eccome) e l’ha aiutato a crescere anche per fare da «tutor» a Natan e indirizzarlo al centro del villaggio di Garcia. Magari gli dirà «obrigado»....