Garciaout in tendenza sui social: arriva la risposta dell'allenatore del Napoli

Dopo la gara contro il Genoa, pareggiata 2-2, è diventato di tendenza sui social #Garciaout con diversi messaggi negativi rivolti all'allenatore del Napoli ma anche alla società con la richiesta in modo sintetico dell'esonero dell'allenatore . Commenti che si sono aggiunti anche dopo la vittoria in Champions contro il Braga.

Garcia commenta l'hashtag diventato virale sui social

Lo stesso Garcia, dopo il pari col Bologna, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa, ha commentato l'hashtag: "Non è che potete solo ascoltare una minoranza urlante, perché c'è una maggioranza che è dietro la squadra e che supporta i giocatori e l'allenatore. Succedono queste situazioni in cui c'è un po' di sfortuna, dico sempre che gli uomini veri si vedono nelle difficoltà. Ora vogliamo rialzarci".