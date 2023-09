Caso Napoli, che fine ha fatto Lindstrom? 25 milioni in panchina

Quindici minuti con la Lazio e poi tre panchine consecutive nonostante gare nelle quali il Napoli aveva l'esigenza di segnare per vincere (Genoa, Bologna). Jesper Lindstrom aspetta ancora la sua occasione . Al Napoli è costato 25 milioni , è arrivato per riempire la casella lasciata libera da Lozano (pur avendo altre caratteristiche) eppure, al momento, è dietro nelle gerarchie di Garcia per l'attacco.

Perché Lindstrom non sta ancora giocando

L'allenatore del Napoli al termine della gara col Bologna ha così motivato il suo mancato ingresso in campo: "Lindstrom avrà il suo momento ma non posso farli giocare tutti insieme". Ha preferito Politano mentre a Genova era toccato a Zerbin e in Champions a Raspadori. Lindstrom è rimasto in panchina contro Genoa, Braga e Bologna. L'unica presenza il 2 settembre contro la Lazio quando è entrato nel finale e ha sfiorato anche il gol in pieno recupero.