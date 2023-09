Napoli, infortunio Juan Jesus: il risultato degli esami strumentali

Il Napoli è tornato in campo questa mattina per preparare la sfida di mercoledì sera al Maradona contro l'Udinese. Come si legge nel report ufficiale, Juan Jesus - che si era fermato prima della partenza per Bologna - ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Al suo posto, al Dall'Ara, ha esordito dal primo minuto il brasiliano Natan che ha convinto .

Napoli, le ultime sugli infortunati

Rrahmani, altro infortunato del reparto difensivo, ha svolto lavoro in piscina, palestra e terapie. Allenamento personalizzato in campo per Gollini. Nel report ufficiale si legge: "La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio ieri, sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno svolto possesso palla, partitina a campo ridotto e chiusura di seduta con esercitazione tattica".