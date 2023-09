De Laurentiis e il tweet dopo Bologna che ricorda quello per Ancelotti prima dell'esonero

Domenica, al termine della gara pareggiata contro il Bologna, nonostante il malcontento generale per la mancata vittoria, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a commentare le partite sui social. "Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti". Questo il messaggio del patron azzurro . Un tweet che, a distanza di quattro anni, a molti ha ricordato quello datato 27 novembe 2019 pubblicato dopo il pareggio del Napoli sul campo del Liverpool ai giorni Champions.

Garcia-Ancelotti e il tweet di De Laurentiis

In panchina c'era Ancelotti e proprio l'attuale tecnico del Real Madrid fu uno dei destinatari del pensiero di De Laurentiis, anche se due settimane dopo, nonostante l'apparente fiducia trasmessa all'allenatore, proprio Ancelotti fu esonerato con Gattuso che prese il suo posto alla guida del Napoli: "Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l'allenatore e bravi i nostri calciatori".