De Laurentiis indagato: ecco perché il Napoli non rischia nulla

ROMA - Il Napoli, allo stato attuale, non rischia nulla dal punto di vista sportivo nonostante l'indagine su De Laurentiis da parte della procura di Roma. Il presidente del club azzurro è indagato per falso in bilancio, per le presunte plusvalenze fittizie generate dall'acquisto di Victor Osimhen dal Lilla nel 2020. Per questa vicenda il Napoli è già stato giudicato due volte in ambito sportivo, prima dal Tribunale nazionale federale e poi dalla Corte federale d'appello: in entrambi i casi è stato prosciolto, uscendone vincitore. Come accaduto per la Juventus, la procura della Figc potrà eventualmente chiedere il processo per revocazione delle sentenze già passate in giudicato (e quindi aprire un nuovo procedimento d'accusa) qualora dall'inchiesta della magistratura ordinaria dovessero emergere nuovi e sostanziali elementi. Siamo però ancora in una fase embrionale, visto che il fascicolo sul caso Osimhen è appena arrivato alla procura di Roma.