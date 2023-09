"Il Napoli si prepara in caso di addio a Garcia: contatti con Galtier"

L'indiscrezione dalla Francia: Galtier nel mirino di OM e Napoli

RMC Sport ha spiegato che Galiter ha molti sostenitori all'OM nonostante i suoi trascorsi da allenatore del PSG e alcuni presunti commenti discriminatori durante la sua esperienza a Nizza, ma che anche il Napoli sarebbe alla finestra tenendolo in debita considerazione per una eventuale sostituzione di Garcia. Il futuro di Galtier starebbe per decidersi e potrebbe essere in Francia ma anche in Italia.