L'agente di Osimhen è una furia contro il Napoli: "Deride Victor, è inaccettabile"

Nervi tesi in casa Napoli , soprattutto attorno a Victor Osimhen . L'attaccante nigeriano ha sbagliato un rigore che poteva essere decisivo contro il Bologna. Poi i suoi gesti di disappunto verso Rudi Garcia , al momento di essere sostituito, hanno scatenato le polemiche che ora tornano ad accendersi, nonostante la pace con lo stesso Garcia , per un video pubblicato su TikTok dal profilo ufficiale dei campioni d'Italia. Video, rimosso dopo alcuni minuti, che è stato duramente criticato dall'agente del calciatore.

Il profilo del Napoli prende in giro Osimhen

Sul profilo TikTok del Napoli è stato pubblicato il video del rigore sbagliato da Osimhen, con delle voci modificate, come a prendere in giro il giocatore. In un altra parte del video il bomber nigeriano viene definito una "noce di cocco". L'agente di Osimhen, Roberto Calenda, si è infuriato, pubblicando un messaggio su Twitter: "Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen". Ancora non è chiaro come sia stata possibile la pubblicazione di un video del genere sul profilo ufficiale del club di De Laurentiis.