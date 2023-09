Osimhen, la mossa social clamorosa: via tutte le foto del Napoli!

La lunga, lunghissima, notte del Napoli e di Victor Osimhen. Non sono trascorsi neppure sei mesi dallo scudetto azzurro con l'attaccante grandissimo protagonista che la bufera è forte più che mai: le incomprensioni con Garcia prima e poi, oggi, il duro sfogo del suo agente, Roberto Calenda, in seguito a un video prima pubblicato e poi rimosso su TikTok dal profilo ufficiale del Napoli. Video in cui Osimhen veniva, a detta del suo staff, deriso. Una situazione molto complicata che ha portato il giocatore, intorno alla mezzanotte, a cancellare dal suo profilo Instagram tutte le immagini con la maglia del Napoli.