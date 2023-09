"Osimhen? Vi spiego perché Napoli non rischia": il parere dell’esperto

Aurelio indagato per l’affare Osimhen, come se non bastassero i problemi di campo. Per molti la notifica della Procura di Roma è stata un fulmine a ciel sereno in un clima già tempestoso, mentre per l’avvocato Mattia Grassani, storico legale dei partenopei, si tratta del classico «tanto rumore per nulla». Dopo le perquisizioni di giugno 2022 a Castel Volturno e negli uffici della FilmAuro, le proroghe richieste dai pm napoletani e la necessità di inviare il fascicolo nella Capitale «per competenza», ieri ADL è stato indagato «per l’ipotesi di reato di falso in bilancio». La procura della Figc formulerà una richiesta di accesso agli atti, ma è probabile che il fascicolo arrivi in via Campania solamente al termine delle indagini della magistratura ordinaria. E a quel punto si valuterà se esistono elementi per riportare la vicenda nelle aule sportive, dove si sono consumati già due giudizi. Proprio come avvenne con la Juventus.