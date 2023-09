Napoli, i campioni al centro del villaggio: le scelte di Garcia per l’Udinese

S ta per tornare il verdetto del campo dopo una fugace attesa trascorsa tra parole e confronti per ripartire lasciandosi alle spalle il passato. Bologna è distante , il campionato ricomincia dall’Udinese , tre giorni dopo sarà ancora Osimhen dinanzi al proprio destino alla ricerca di un gol che manca dal 27 agosto, rigore al Sassuolo, l’ultimo sussulto prima di una pausa. Sarà la sua notte, nei racconti della vigilia, nelle speranze dei protagonisti, e Osi la condividerà con Kvaratskhelia, l’altra stella da riportare al centro del villaggio a cui il gol manca da oltre sei mesi (19 marzo) ma che, parola di Garcia , per ritrovarlo dovrebbe semplicemente non pensarci. Si affiderà ancora una volta a loro l’allenatore del Napoli per riabbracciare una vittoria che vorrebbe dire scorte di respiro per evadere, magari solo per un istante, da un periodo intenso.

Garcia con Osimhen e Kvaratskhelia

La coppia scudetto, i candidati al Pallone d’Oro, il bomber e l’MVP dell’ultimo campionato in vetrina al Maradona. Dove il Napoli ha svolto ieri la rifinitura prima della sfida all’Udinese in programma questa sera alle ore 20.45 per la sesta di campionato. Si torna a giocare in casa dopo la vittoria con il Sassuolo e il ko con la Lazio, 2 settembre, la partita che con quel secondo tempo d’apnea rappresentò il primo campanello d’allarme di un mese senza luce. Ma settembre ancora respira e Garcia riparte da loro, Osi e Kvara, per ribadire al campionato d’esserci e per prenotare qualche gol che non guasterebbe. Alle spalle le polemiche per le sostituzioni, è servito un confronto lunedì con Osimhen per archiviare l’istantanea del Dall’Ara e la rabbia post cambio, vale lo stesso per Kvara il cui gesto di Marassi è ancora più lontano. Entrambi, una volta neppure troppo lontana i gemelli del gol, vogliono riprendere a divertirsi, sanno come si fa e non avranno perso le vecchie e sane abitudini. Li aiuterà una squadra - ritrovatasi anche ieri a cena dopo l’allenamento - che nelle idee del tecnico è già “schierata” tra scelte necessarie e altri dubbi per i quali, forse, c’è ancora un po’ di tempo per risolverli.

Napoli, doppia assenza

In difesa doppia assenza, Rrahmani e Juan Jesus, col primo che punta il Real Madrid e il secondo out almeno fino alla sosta dopo la distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Per questo, accanto a Ostigard, con Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra, toccherà di nuovo a Natan che vorrà confermare le buone impressioni dopo l’esordio da titolare senza sbavature ma neppure correndo chissà quali rischi. La novità di giornata, in attacco, a completare il tridente, sarà la presenza di Politano a destra, anche se Raspadori eternamente scalpita e, volendo, in panchina da tre gare di fila, ci sarebbe anche Lindstrom, 25 milioni in sosta a bordocampo in attesa di una chance. Il centrocampo, come la difesa, potrebbe essere blindato nonostante Elmas sia un jolly dal rendimento garantito e Cajuste stia ormai bene e rappresenti un’opzione in più. Sono riflessioni che Garcia scorterà in questa lunga giornata in attesa del fischio d’inizio.

Per i tifosi del Napoli

Si parte alle 20.45 ma lo stadio Maradona aprirà le sue porte alla città alle 18.15 per permettere con ordine l’ingresso sugli spalti dei tifosi. Molto prima, alle 10, partirà la vendita dei biglietti del settore ospiti per la trasferta di Lecce (sabato ore 15) disponibili solo per i residenti in Campania possessori della fidelity card della SSC Napoli. È già troppo tardi per la Champions: per martedì, quando arriverà il Real di Ancelotti, è già stato raggiunto il sold out. Ma prima c’è l’Udinese.