Motta e il consiglio sul caso Osimhen: "Meglio non usare i social"

Il caso Osimhen continua a far parlare di sè. Dopo il tweet al veleno dell'agente dell'attaccante a causa di un video pubblicato su TikTok dal Napoli , Osimhen ha cancellato quasi tutte le foto con la maglia degli azzurri su Instagram e ha ignorato i suoi compagni all'arrivo in ritiro . I social nella vicenda hanno avuto un ruolo fondamentale, e su questo in conferenza stampa è intervenuto l'allenatore del Bologna Thiago Motta .

Caso Osimhen, le parole di Motta

Queste le sue parole: "Io consiglierei di non utilizzare i social, ma non posso obbligarli. Io personalmente ho deciso di non entrare in questo mondo, e fatico a dare la mia opinione proprio perché non li utilizzo".