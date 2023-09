Kvaratskhelia e la vittoria del Napoli: "Con Garcia abbiamo parlato di una cosa"

Le dichiarazioni di Kvaratskhelia dopo Napoli-Udinese

Nel post gara, Kvaratskhelia ha sottolineato: "Mi mancava il gol, ma nel calcio accadono tante cose e può capitare di essere nervosi se non segni per sei mesi. Stasera sono contento di essere tornato alla rete. Abbiamo capito che dobbiamo ricominciare a vincere, non vincevamo dal match del Sassuolo qui a Napoli. Ne abbiamo parlato col tecnico, sapevamo che dovevamo tenere la palla e vincere stasera. Osimhen? Alla fine non conta chi segna, abbiamo una buona squadra e cerchiamo il meglio, questo conta".