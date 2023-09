Udinese, Balzaretti sbotta: "Rigorino per il Napoli, non serviva il Var"

Pur accettando la sconfitta del Maradona, il responsabile dell’area tecnica dell'Udinese, Federico Balzaretti, intervenendo ai canali ufficiali del club parla dell'episodio del rigore da cui nasce il vantaggio del Napoli, penalty fischiato per l'intervento di Ebosele su Kvaratskhelia: "Quello di ieri è stato un episodio importante sullo 0-0, si tratta di un rigorino, perché quello che manca in questo momento è l’uniformità di giudizio. Ieri l’arbitro era a tre metri, ha valutato l’entità del contatto e non c’era motivo che il Var lo richiamasse”.