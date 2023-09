Gravina: "De Laurentiis indagato? Preoccupati e dispiaciuti per il campionato"

Gabriele Gravina si è espresso in merito all’inchiesta della procura di Roma, che vede De Laurentiis indagato per falso in bilancio per l'affare Osimhen: "Sull’atto specifico non so cosa abbiano verificato, non ne ho idea, ho letto quello che hanno letto tutti. Rimango in attesa di comunicazioni formali e ufficiali, che in questo momento non ho. Mi dispiace perché si possono generare ulteriori tensioni che un campionato così bello e avvincente non meritava".