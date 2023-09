Nino D'Angelo sul caso Napoli-Osimhen: "Vi dico che c'è solo una cosa da fare"

Nel giorno successivo alla vittoria al "Maradona" per 4-1 del Napoli contro l' Udinese , il club azzurro ha fatto chiarezza sull'ormai celebre caso Osimhen , scatenato da un video pubblicato sul profilo TikTok della società partenopea: "Mai voluto offendere, rifiutata ogni offerta in estate" . Una vicenda che non smette di far discutere.

Nino D'Angelo: "Osimhen e il Napoli facciano pace"

Sull'argomento si è espresso anche Nino D’Angelo, storico artista napoletano e grande tifoso degli azzurri, nel corso di un collegamento con Radio Kiss Kiss: “Finalmente parliamo di calcio. Questa settimana, purtroppo, non si è parlato di altro che del caso Osimhen. Per me e per i tifosi la maglia è la prima cosa e ciò che è successo bisognava evitarlo. La società e Osimhen devono fare pace. Anche Osimhen deve fare pace con la società. Devono sedersi ad un tavolo e chiarire la situazione. Vorrei vivere questo campionato in maniera tranquilla. Le altre squadre non vedono l’ora di vedere il Napoli litigare per poterci fregare".