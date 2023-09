La reazione di Osimhen dopo il comunicato del Napoli: cosa è successo dopo

NAPOLI - Il Napoli non voleva offendere, dileggiare o deridere Osimhen: la sintesi del comunicato diffuso ieri in merito al Socialgate, il caso dei due video pubblicati sull’account TikTok del club dedicati a Osi e che hanno profondamente irritato Osi, è questa. E a quanto pare Victor ha apprezzato il contenuto e soprattutto il segnale della società: il modo migliore per continuare a correre e segnare in campionato e in Champions alla vigilia della trasferta di Lecce, in programma domani, e con la prospettiva della grande notte di martedì con il Real al Maradona. Dopo la presa di posizione di Roberto Calenda, il manager del centravanti, che con un tweet aveva definito la storia «non accettabile» precisando la valutazione «di intraprendere azioni legali e ogni iniziativa utile a tutelare», è arrivata quella della società. De Laurentiis, invece, ha preferito non commentare alcuna situazione del momento nel corso di un incontro ravvicinato con Valerio Staffelli, l’inviato del tg satirico, Striscia la notizia, che ieri mattina l’ha intercettato alla stazione di Roma Termini, di ritorno da Napoli, per consegnargli il Tapiro d’oro «per il caso Osimhen, le accuse di falso in bilancio e i risultati altalenanti dopo la trionfale corsa scudetto», come spiegato nel servizio andato in onda. Il Tapiro, però, non è stato ritirato: Adl ha preferito evitare e ha tirato dritto. «Staffelli è stato molto strattonato - insieme alla sua troupe - dalla scorta e dal personale di sicurezza delle Ferrovie dello Stato», si legge nel comunicato diffuso da Striscia. Una giornata piena di comunicati.