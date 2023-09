Napoli, Garcia sorride e punta il Lecce: Lindstrom e Raspadori si candidano

NAPOLI - La prima tappa è compiuta: quattro gol, un bel po’ di segnali dai ragazzi dello scudetto, una vittoria che allontana spettri e pensieri. Rudi s’è svegliato felice e contento probabilmente come mai per una partita, da quando ha raccolto la pesantissima eredità di Spalletti: il Napoli ha macinato azioni e gol, ha ridimensionato l’Udinese e soprattutto ha spento in campo tutte le polemiche nate a Genova e cresciute tra Braga e Bologna. Acqua santa sul fuoco delle critiche, anche feroci, che non sono state risparmiate a Garcia sin dalle prime scene. Va così e lui ha le spalle larghe - per citarlo - ma ora bisogna continuare, insistere, proseguire quella strada che De Laurentiis ha cominciato a inclinare, a mettere in discesa, con i tweet di Bologna - in piena tempesta - e del Maradona. Subito dopo la partita di mercoledì e poco prima di presentarsi negli spogliatoi anche di persona per fare i complimenti ai ragazzi e all’allenatore per la vittoria vecchio stile. Di prepotenza, di forza. Da scudetto.