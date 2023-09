Napoli, cosa ha fatto De Laurentiis subito dopo la vittoria con l'Udinese

Il mercoledì sera di De Laurentiis al Maradona

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha seguito la partita del Napoli in tribuna allo stadio Maradona. Al termine della gara su Twitter ha commentato il successo contro l'Udinese: "Da Bologna siamo veramente ripartiti. Bravi tutti". Subito dopo si è presentato negli spogliatoi anche di persona per fare i complimenti ai ragazzi e a Rudi Garcia per la vittoria vecchio stile.