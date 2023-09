Garcia e la frase sul rigore di Osimhen: "Ecco perché l'ha tirato Politano"

LECCE - Il momento negativo sembra alle spalle per il Napoli di Rudi Garcia . Il tecnico francese si gode il corroborante successo per 4-0 in casa del Lecce , che segue quello sull'Udinese di tre giorni fa al Maradona. Ecco le parole dell'allenatore degli azzurri dopo il match.

18:25

Il dato sui rigori

Il Napoli attualmente è a quota cinque rigori: nelle ultime 15 stagioni di Serie A, nessuna squadra ha mai ottenuto più di cinque rigori nelle prime sette giornate

18:15

La forza del Napoli

"Il livello della squadra è tornato quello che mi aspettavo, era solo questione di tempo. Posso dire che è stata una partita che abbiamo gestito bene, partendo forte e facendo subito gol con una situazione spesso provata in allenamento"

18:05

I complimenti

"Il Lecce farà un ottimo campionato. Al momento le voci non mi interessano, sono concentrato solo sul lavoro coi miei ragazzi. Complimenti ai nostri tifosi che ci seguono e si sacrificano per venire in trasferta, sono contento anche per loro dopo oggi. Faccio i complimenti al mio staff per il lavoro fatto in queste settimane".

17:55

La terza vittoria con la Fiorentina

"Dobbiamo solo continuare a lavorare e mettere i giocatori in fiducia. Adesso non serve essere euforici, bisogna essere misurati. Vogliamo la terza vittoria con la Fiorentina domenica. Osimhen dalla panchina? I giocatori non devono pensare alla partita successiva, l'allenatore invece deve pensare a dosare le forze. Quando un giocatore sta bene sul piano psicologico tutto va bene, quando c'è stress è più esposto a infortunio. A differenza di Genova siamo entrati concentrati e vogliosi dal primo minuto"

17:45

Dobbiamo far giocare i giocatori e dargli fiducia

Le parole di Garcia a Sky: "Oggi abbiamo gestito bene tutto. Ma abbiamo giocato sempre per vincere le partite, forse sempre non con continuità. Ma quelle che abbiamo giocato male potevamo vincerle benisismo come a Bologna. Dobbiamo solo continuare a giocare, rassicurare i giocatori e farli stare sereni. Spero che tutti saranno misurati perché siamo solo all'inizio del campionato: vogliamo fare bene con la Fiorentina. Sarà una partita difficilissima ma sarà a casa nostra"

17:35

Rudi Garcia in conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa dell'allenatore del Napoli a Dazn: "Oggi abbiamo dimostrato autorevolezza? L'abbiamo dimostrata anche prima, abbiamo iniziato bene il campionato vincendo le prime due, poi abbiamo giocato un brutto primo tempo in casa con la Lazio. Forse non sempre con continuità, ma abbiamo sempre giocato per vincere. Dobbiamo continuare a lavorare per aumentare la fiducia nei calciatori. Non bisogna essere euforici, bisogna essere misurati, cosa che non c'è stata dopo le partite con Genoa e Bologna. Spero che tutti siano misurati, non so se saremo nelle prime quattro dopo questa giornata ma noi abbiamo fatto il nostro. Abbiamo fatto due vittorie di fila e vogliamo centrare la terza in casa con la Fiorentina".

Lecce-Napoli 0-4, tutte le statistiche del match

17:30

Martedì c'è la Champions

Rudi Garcia sull'impegno di martedì in Champions contro il Real Madrid: "Abbiamo tre giorni di tempo e una conferenza stampa da fare, siamo soddisfatti della vittoria, non ci sono infortunati, la parola importante ora è 'recupero' per dare il meglio davanti ai nostri tifosi".

17:25

L'importanza di Zielinski

Rudi Garcia elogia Zielinski: "Ti accorgi dell'importanza di un giocatore quando non ce l'hai, riconosco che è un giocatore che sa fare tante cose sul campo, vede e realizza tecnicamente più velocemente degli altri. Il rigore? Osimhen oggi non era il rigorista perché non è partito titolare, io faccio una lista, se lo seguono nessuno può dire niente, ma in questo senso mi piace di più perché regalano la palla a un compagno, quello che ha fatto Osimhen è una buona cosa. I tre gol del secondo tempo sono arrivati da giocatori subentrati dalla panchina".

17:21

La difesa con Ostigard e Natan

Rudi Garcia parla di Ostigard e Natan: "Natan è arrivato tardissimo e anche Lindstrom, abbiamo lavorato tanto con Natan, non è andato in nazionale ed è rimasto con noi, ha capito la nostra filosofica di gioco, sta prendendo fiducia. I centrali sul piano fisico possono giocare ogni tre giorni con meno impatto fisico. Natan adesso si è inserito bene, è molto intelligente, capisce bene cosa volevamo da lui. Tutti stanno tornando al loro miglior livello come Anguissa e Kvara. Da tre partite sono tornati al loro livello e questo aiuta la squadra a ritrovare più continuità. Ero tranquillo sul fatto di vincere le partite, perché abbiamo sempre giocato bene e i ragazzi hanno dimostrato sempre spirito collettivo. Simeone ha fatto un buon primo tempo, meritava anche di segnare, sono contento dei ragazzi, anche se abbiamo perso alcuni punti per strada, siamo sulla strada giusta".

17:19

Rudi Garcia a Dazn

Rudi Garcia commenta la vittoria di Lecce a Dazn: "E' stata una partita gestita bene, volevamo partire forte e fare il primo gol nel primo quarto d'ora. Sono contento che sia arrivato da una punizione laterale perché con il mio staff avevamo individuato che andava calciato così. Sono contento che abbia segnato Ostigard perché è uno che ha l'anima collettiva. La differenza l'abbiamo fatta anche nel gestire il gruppo: vedete Osimhen che non ha iniziato e aveva freschezza e ha segnato. Così anche Gaetano. Non abbiamo preso gol e questa è una buona cosa. L'importante era vincere. La lezione di Genova è stata imparata e questo mi piace".

17:10

In crescita anche Kvara

Buona gara anche di Khvicha Kvaratskhelia, autore dell'assist del gol di Osimhen. 58 minuti giocati dal georgiano a Lecce, con 4 tiri, 22 passaggi riusciti, 5 palloni recuperati e 43 palloni giocati.

17:00

Ottimo segnale da Osimhen

Quinto gol in campionato per Victor Osimhen, che inizialmente è partito in panchina ed è entrato a inizio rirpresa al posto di Simeone. Il nigeriano aggancia Lautaro Martinez in vetta alla classifica dei cannonieri.

16:53

Tra poco le parole di Rudi Garcia

L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, tra poco parlerà a Sky, a Dazn e in conferenza stampa per commentare la rotonda vittoria dei suoi ragazzi sul campo del Lecce.

Lecce, Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare