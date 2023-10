Fiorentina a Napoli senza gli ultras della Curva Fiesole: il motivo

Napoli -Fiorentina si giocherà senza ultras della Viola nel settore ospiti dello stadio "Maradona" . I rappresentanti del tifo organizzato nella Curva Fiesole hanno, infatti, annunciato attraverso i propri canali social che non saranno presenti in Campania al pari dei sostenitori che li hanno come punti di riferimento oltre a invitare tutti i tifosi a sposare la loro causa. Il motivo della scelta, come è accaduto nella scorsa stagione, è il costo dei biglietti (ritenuto troppo alto) e le linee guida adottate dal club partenopeo per disciplinare l'ingresso degli striscioni .

La Curva Fiesole: "A Napoli prezzo folle per accedere al settore ospiti"

Attraverso un comunicato la Curva Fiesole ha, dunque, annunciato: "Con dispiacere ci troviamo costretti a comunicare che domenica la Curva Fiesole non sarà presente allo stadio Maradona per la sfida con il Napoli. Non è cambiato niente dallo scorso anno e coerentemente non cambierà la nostra scelta. Il prezzo folle del settore ospiti e la politica imposta per l'ingresso dei nostri striscioni ci vedono costretti a rinunciare alla trasferta in terra partenopea. Nonostante il giuramento di seguire la nostra Fiorentina in ogni stadio, ci sono delle condizioni che non siamo disposti ad accettare, né oggi né mai".

"Invitando ogni tifoso Viola a disertare la trasferta di Napoli, concludiamo questo comunicato con l'invito a tutte le tifoserie italiane di lottare in casa propria per imporre un prezzo popolare nel proprio settore ospiti. Ritenendola l'unica soluzione perseguibile, ci batteremo con tutte le nostre forze per questo".