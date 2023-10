Matthaus, che attacco a Kim: "Non è ancora all'altezza del Bayern"

Kim Min-Jae ha avuto un impatto deciso nella sua avventura al Bayern Monaco, almeno in termini di numeri e statistiche. Sei da titolare su sei in campionato e un minuto in Champions: per Tuchel è lui il titolare almeno in Bundesliga con De Ligt che si è recentemente lamentato per lo scarso minutaggio. Eppure dalla Germania non mancano le critiche per il centrale sudcoreano.