Garcia e il consiglio dei saggi a Napoli e Roma: chi sono e come funziona

Qual è stata, se c'è stata, la svolta per il Napoli reduce da due vittorie e otto gol fatti nelle ultime due di campionato contro Udinese e Lecce? A questa domanda ha risposto Rudi Garcia alla vigilia della gara contro il Real Madrid: "Parlo coi miei giocatori, con i leader ho creato un consiglio dei saggi ma in tutti i club in cui sono passato è l'allenatore che chiama i giocatori per parlare, non il contrario. Invece dovrebbero farlo di più".