"Orrore a Napoli per il terremoto": foto shock, media inglesi nella bufera

NAPOLI - A poche dalla supersfida di Champions League tra il Napoli e il Real Madrid , la terra ha tremato ancora nei Campi Flegrei : nella serata di lunedì 2 ottobre un terremoto di magnitudo 4.0 ha terrorizzato la Campania ed è stato distintamente avvertito in diversi quartieri della città partenopea, anche nell'albergo del Real Madrid . Un evento sul quale il celebre tabloid inglese 'The Sun' è andato oltre il mero racconto giornalistico: ecco perché.

Terremoto a Napoli, il 'The Sun' nella bufera

Il tabloid britannico ha infatti titolato quanto accaduto ieri in Campania con un titolo a dir poco esagerato: "Orrore del terremoto a Napoli", mettendo in evidenza i "tremori dell'orrore a poche ore dal match di Champions col Real". Polemiche anche per la foto utilizzata a corredo del pezzo: un cumulo di macerie che dà al lettore l'idea di uno scenario drammatico, quando in realtà si tratta solo di una fumarola della solfatara di Pozzuoli. All'interno del pezzo si parla anche di "panico tra gli abitanti" con "possibilità di scosse di maggiore intensità". Un titolo - e un contenuto - eccessivamente sensazionalistico che, in casi così delicati, andava decisamente evitato.