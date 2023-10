Ostigard, la frase dell'agente fa capire cosa è successo in estate

Quattro giorni da incorniciare per Leo Ostigard : sabato il primo gol in Serie A e martedì la rete al Maradona contro il Real Madrid . Nonostante la sconfitta, per il difensore del Napoli l'emozione del doppio sussulto resta: "La soddisfazione e la felicità di Leo è stata davvero tanta. E poi segnare in Champions e segnare contro il Real Madrid è una delle cose più belle per un calciatore".

L'agente di Ostigard svela lo stato d'animo del centrale

A dirlo a Radio Punto Nuovo è Luca Ariatti, il suo agente, che poi aggiunge: "Conoscendo Leo, è uno che gioca per la squadra e che gioca sempre per vincere. Proprio per questo, so che in lui adesso è più il rammarico che la gioia a prevalere".

Ostigard e il retroscena sull'ultima estate

L'agente di Ostigard parla anche del rapporto che c'è con l'allenatore del Napoli, Garcia, che in estate lo ha blindato: "Appena è arrivato a Napoli, ha inserito Leo tra i calciatori incedibili. Noi eravamo stati approcciati da diversi club nel corso dell'ultima estate, in molti avevano mostrato interesse. Leo, però, può scrivere pagine importanti della storia del Napoli: Garcia crede in lui".