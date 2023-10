L'agente di Mario Rui contro Garcia: "Gestione irrispettosa e sciagurata"

Cosa ha detto l'agente di Mario Rui?

Il procuratore del difensore del Napoli ha aggiunto: "Le cose sono due: Mario Rui non va bene per il gioco di Garcia che magari non vuole palleggiare da dietro oppure devo pensare che Garcia essendo stato in Arabia non conosca Mario Rui come calciatore. Se il suo pensiero era questo in estate, Garcia poteva dirci di non volere Mario Rui. Basta vedere anche le prestazioni di Kvaratskhelia quando c’è Mario Rui in campo. Kvaratskhelia aumenta il livello della prestazione se si avvicina un giocatore di palleggio".