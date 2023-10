Osimhen torna sui social: il motivo del suo ultimo post

Sono passate due settimane dalle polemiche per i video Tik Tok del Napoli, lo sfogo del procuratore di Victor Osimhen e le foto con la maglia del Napoli cancellate dall'attaccante nigeriano su Instagram. Il centravanti nigeriano, che De Laurentiis "ha blindato" dopo il Real Madrid, è tornato a postare, lo ha fatto per un motivo non calcistico ma per festeggiare il primo anno di sua figlia.