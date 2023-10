"Mario Rui non l'ha mai detta questa cosa", Giuffredi risponde a Garcia

Botta e risposta a distanza nel giro di poche ore tra Rudi Garcia e Mario Giuffredi. Intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro la Fiorentina, l'allenatore del Napoli aveva commentato le parole del procuratore che aveva definito la gestione del suo assistito "irrispettosa e sciagurata" da parte dello stesso Garcia dopo la doppia panchina contro Lecce e Real Madrid. Il tecnico francese in conferenza aveva chiarito: "Mario non condivide le cose dette dal suo agente e quindi abbiamo un rapporto sano ed onesto".