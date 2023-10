Garcia e la scaramanzia: cosa ha deciso di fare prima della Fiorentina

Vigilia di campionato per il Napoli. Domani alle 20.45 la squadra allenata da Garcia affronterà la Fiorentina allo stadio Maradona per l'ottava giornata di Serie A. Non cambiano le vecchie abitudini e per questo motivo il tecnico francese ha pianificato la vigilia rispettando il programma dell'ultima e delle ultime partite.