L'annuncio di Garcia su Lindstrom che tutti i tifosi aspettavano

Jesper Lindstrom, pagato 25 milioni dall'Eintracht Francoforte, ha raccolto appena cento minuti in stagione. Titolare a Lecce, prima volta per lui dal 1' con la maglia del Napoli, è rimasto in panchina con il Real Madrid. In Champions League non ha raccolto neppure un minuto. I tifosi si domandano come mai non abbia ancora spazio nonostante le qualità e l'investimento del club.