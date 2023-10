Napoli-Fiorentina, gol di Osimhen annullato dal VAR: cosa è successo

Al Maradona gol non convalidato a Osimhen al 23' di Napoli-Fiorentina . L'attaccante nigeriano aveva pareggiato sfruttando un assist di Olivera , ma l'arbitro La Penna della sezione di Roma non ha convalidato la rete dopo un consulto con la sala VAR .

Napoli-Fiorentina, il VAR non convalida un gol a Osimhen: cosa è successo

Al termine di un contropiede spinto da Politano la palla è arrivata sui piedi di Kvaratskhelia, che ha provato a sterzare e calciare ed è stato contrastasto da Kayode e Parisi. Il rimpallo ha favorito Olivera, che si è girato e ha prolungato per Osimhen, appostato sul secondo palo: palla in rete ma gioco fermo. Irrati e Gariglio in sala VAR sono stati interpellati da La Penna. Le immagini hanno evidenziato che proprio Kvara aveva toccato il pallone mettendolo nella disponibilità di Olivera: ben oltre la linea dei difensori. Dunque, posizione regolare di Osimhen (dietro la linea del pallone) ma irregolare di Olivera: gol giustamente non convalidato.