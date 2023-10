Diretta Garcia dopo Napoli-Fiorentina: interviste in tv e conferenza stampa LIVE

Rudi Garcia in tv e in conferenza stampa al termine della pesante sconfitta in casa contro la Fiorentina per 3-1. Il Napoli è uscito tra i fischi del Maradona

23:40

Politano sui social: "Una serata da dimenticare"

Intanto Matteo Politano, su Instagram, scrive: "Una serata da dimenticare presto, per tornare ad essere il Napoli che tutti vogliamo essere". Politano ha lasciato il campo infuriato al momento del cambio QUI I DETTAGLI

23:36

Di Lorenzo: "Non mi piace che si parli di fame"

"Non mi piace che quando si perde si parli di fame che manca. Abbiamo trovato una squadra brava, l'abbiamo sofferta tanto, al ritorno analizzeremo tutto con il mister dopo la Nazionale. Non possiamo fare queste partite in casa davanti ai nostri tifosi"

23:34

Dopo Garcia c'è Di Lorenzo: "Dobbiamo fare meglio e di più"

"Vogliamo lottare con le altre per il campionato fino alla fine. Brutta partita e brutta sconfitta, la Fiorentina ha giocato meglio. Dobbiamo fare di più e lavorare"

23:32

Garcia: "La responsabilità è mia, ma non mi aspettavo questa sconfitta"

"A caldo non devo essere troppo duro, la responsabilità è mia. Non mi aspettavo questa sconfitta, abbiamo perso una grande occasione. Da Verona vogliamo tornare a vincere, dobbiamo fare almeno tre vittorie di fila. Quello che stiamo facendo non basta"

23:30

"Tre tiri nello specchio e tre gol, questo è un problema"

"Di solito tecnicamente siamo più precisi, abbiamo fatto molti errori, con una costruzione di gioco poco fluida. La Fiorentina ha qualità, se difendi senza aggressitivà soffri. Abbiamo preso tre tiri nello specchio e tre gol e questo è un problema".

23:28

"Non siamo stati aggressivi, dobbiamo essere più furbi"

Garcia ribadisce: "Non siamo stati aggressivi, ci abbiamo provato ma non siamo stati efficaci. Non è una questione tattica, ma mentale. Dobbiamo essere più in grado di fermare gli attacchi avversari e questo va lavorato"

23:36

"Dobbiamo lavorare, non era la nostra serata"

Garcia parla del sistema di gioco: "Ci hanno messo in difficoltà sul pressing alto, lui aveva la metà campo aperta ma non siamo stati lucidi. Non siamo riusciti a sfruttare la profondità. Sull'infortunio di Anguissa abbiamo cambiato sistema, ma dobbiamo migliorare sull'aiuto ai due mediani con gli esterni. Non era la nostra giornata, è stata una brutta serata. Non ho messo Cholito e Osi insieme perché avremmo perso il centrocampo"

23:34

Garcia: "Siamo amareggiati e frustrati"

"Abbiamo fatto errori difensivi e davanti. Non dovevamo prendere il primo gol e il gol prima dell'intervallo ci doveva dare una spinta in più. Siamo amareggiati e frustrati per questa sconfitta. Non va bene che siamo poco aggressivi in fase difensivi, tutti. Quando perdi in casa e fai solo 4 falli c'è qualcosa che non è normale"

23:14

Garcia ancora in silenzio, parla Italiano

Rudi Garcia è ancora in silenzio, a Dazn parla prima Vincenzo Italiano: "Abbiamo analizzato la loro partita contro il Real, meritavano di più. Abbiamo preparato in un allenamento e mezzo e sapevamo cosa fare. Ci voleva un po' di buona sorte e anche un po' di concretezza. Ma abbiamo avuto personalità"

22:55

Napoli a meno 7 dalla vetta, tifosi infuriati

Intanto, col Napoli a meno 7 dalla vetta, i tifosi sono infuriati. E dopo i fischi del Maradona anche sui social i napoletani se la prendono, soprattutto, con l'allenatore

22:45

Garcia tra poco in conferenza

Tra poco Rudi Garcia in conferenza stampa e in tv dallo stadio Maradona: non sarà per lui una serata facile dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina per 3-1 e dopo la reazione furiosa di Matteo Politano al momento del cambio.

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli