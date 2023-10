Napoli, Garcia torna sul filo: le riflessioni di De Laurentiis

Le parole hanno un senso: il Napoli dello scudetto è stato consegnato alla Storia ed è sparito. E pure le partite ne offrono uno: la Fiorentina entra di slancio nelle pretendenti alla Champions League. Le tante fotografie di un’ora e mezza che sa di calcio o anche no, raccontano realtà che sembrano capovolte e che invece riflettono le verità assolute: la Fiorentina di Italiano è una squadra, il Napoli non lo è mai stato seriamente, tranne rare occasioni. La lezione di Italiano è un saggio d’eleganza, di autorevolezza e la sosta diventa ora un tormento per Garcia , che torna a stare su un filo - chissà quanto esile - perché la rovinosa nottata gli appartiene per intero. La Fiorentina stravince, domina, soffre il giusto contro chi solo a maggio scorso ha stracciato un campionato ed è stato demolito con leggerezza abbagliante: 3-1, aggiungendoci un palo, con il «Maradona» che a Garcia non regala carinerie.

Le domande di De Laurentiis

E’ una notte indirizzata dal calcio di Italiano, dalla Fiorentina che va dentro le crepe del Napoli, e per sistemarla ci vuole una (ma solo una) follia di Parisi che prima del riposo appoggia il pallone di petto a Terracciano e consente a Osimhen il rigore di un’illusione, un’altra. Perché poi il Napoli viene di nuovo assorbito dalla Fiorentina, barcolla (6' st, palo di Ikoné), la subisce, ha lampi di Osimhen (9'), con un altro errore (stavolta di Kayode da fallo laterale) che l'uomo mascherato si ritrova strozzato da Terracciano, e poi è un monologo che Garcia alimenta con una serie di sostituzioni incomprensibili: esce Politano (che non gradisce) per tornare al 4-3-3 insieme a Cajuste); poi fuori Osimhen (Osimhen!), Lobotka e anche Zielinski per provare con Simeone, Gaetano e Lindstrom, con Kvara a destra, Raspadori a sinistra e Italiano che la conquista in scioltezza. Quando Bonaventura (18') allunga le ombre, la Fiorentina ha la conferma che sta vivendo una notte magica: i confronti diretti appartengono ad una squadra sola, che orienta il proprio destino, gestisce con maturità, attrezza la festa e la trasforma in trionfo. Sulla ripartenza di Parisi (47' st) che vale il 3-1 di Nico Gonzalez, il festival di Italiano, l’incubo di De Laurentiis, uomo di meditazioni, che dinnanzi a quel Napoli se lo starà chiedendo: perché sta già rischiando di crollare tutto? Perché Rudi?