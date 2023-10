Di Lorenzo non ha gradito la reazione di Politano al momento del cambio

Matteo Politano è il terzo calciatore del Napoli a lamentarsi platealmente al momento di una sostituzione . Il primo fu Kvaratskhelia incredulo al cambio con Zerbin a Genova, toccò poi a Osimhen ribellarsi all'uscita dal campo per far posto a Simeone a Bologna (il nigeriano invocata le due punte), l'ultimo in ordine di tempo a prendersela con Garcia è stato Politano che a distanza ha rivolto un gesto di stizza al tecnico francese al momento della sostituzione con Cajuste.

La reazione di Di Lorenzo al gesto di Politano

Un gesto che non è piaciuto al capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, intervenuto a Sky al termine della gara persa contro la Fiorentina: "Dobbiamo evitare certi tipi di atteggiamento, poi in questo momento sicuramente fanno più clamore perché non arrivano i risultati. Bisogna avere rispetto per l'allenatore e per chi entra, ma sono cose che sistemeremo nello spogliatoio tra noi".