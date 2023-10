Edo De Laurentiis incita i giocatori citando Spalletti in Napoli-Fiorentina

Il Napoli ha voltato pagina, si è affidato a Garcia, ma il passato che si traduce in scudetto vinto è difficile da dimenticare. All'intervallo della sfida persa contro la Fiorentina , nel tunnel dello stadio Maradona, con le squadre pronte a entrare in campo per il secondo tempo, il vicepresidente del Napoli Edo De Laurentiis ha urlato ai calciatori "Uomini forti, destini forti" , una delle frasi simbolo dell'ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti .

Napoli, tutte le difficoltà di Garcia

L'allenatore del Napoli non vive un bel momento, sono ore di riflessione anche per De Laurentiis che domenica sera era in tribuna al Maradona. Politano ha avuto un gesto plateale nei confronti del tecnico e non è la prima volta che un giocatore si ribella ad una sostituzione. Al momento il Napoli è distante sette punti dal Milan primo.