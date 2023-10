Napoli, Garcia a rischio esonero: De Laurentiis riflette

Rudi Garcia è a forte rischio dopo la sconfitta con la Fiorentina. L’allenatore del Napoli, stamattina, ha incontrato in città il ds Meluso , il responsabile scouting Micheli , Edo De Laurentiis e insieme hanno parlato con Aurelio De Laurentiis . Poi è partito per la Francia.

Garcia a rischio esonero

Il confronto è seguito a quello andato in scena al Maradona subito dopo la partita. E ha inaugurato le inevitabili riflessioni del club: Adl valuta la posizione del suo allenatore. Per nulla serena in questo momento. A rischio esonero. In bilico. De Laurentiis sta riflettendo e prenderà presto una decisione approfittando della sosta.