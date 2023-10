Diretta Garcia: l'allenatore del Napoli a rischio esonero, segui la giornata live

Il Napoli fatica a decollare in campionato. Il quinto posto è un risultato per la società deludente. La vetta è distante sette punti. Per questo Rudi Garcia è in bilico . Riflessioni in corso da parte di Aurelio De Laurentiis. Quella di oggi può essere una giornata in un senso o nell'altro decisiva.

Come per schierarsi con Garcia , il capitano Di Lorenzo ha parlato delle varie lamentele dei suoi compagni al momento delle sostituzioni. Scena che prima si è vista con Kvaratskhelia e Osimhen e si è ripetuta contro la Fiorentina con Politano. Ecco cosa ha detto.

L'esito della riunione interna per decidere il futuro della panchina del Napoli non è affatto scontato e può ancora succedere di tutto . Ciò che è certo è che De Laurentiis non era presente ma era in collegamento telefonicamente.

In Champions League l'allenatore francese ha fatto decisamente meglio rispetto al campionato. Gli azzurri hanno infatti battuto il Braga per 2-1 in Portogallo e perso 3-2 in casa con il Real Madrid. La qualificazione agli ottavi sembra essere alla portata.

16:35

Garcia, tutti i numeri che non convincono

Il Napoli che lo scorso anno ha vinto lo scudetto in primavera, ma dominando in campionato e ipotecandolo già a fine 2022, quest'anno viaggia a rilento: già tre ko contro Lazio, Fiorentina e Real Madrid in Champions League. In Serie A si aggiunge anche il deludente (per gioco espresso) pari col Genoa. In classifica il Milan è già avanti di sette punti. In questo momento il Napoli non è neppure in zona Champions essendo quinto. La difesa subisce troppi gol: già 13 in stagione. Più di uno a partita.

16:25

Le riflessioni di De Laurentiis dopo la Fiorentina

Il presidente del Napoli aveva assistito alla gara persa contro la Fiorentina di Italiano dalla tribuna del Maradona e già a fine partita aveva manifestato il suo disappunto per prestazione e risultato. Garcia è dunque in bilico da ieri sera.

16:05

Quali sono gli allenatori liberi sul mercato?

In attesa di novità, ecco l'elenco di alcuni dei tecnici svincolati. Oltre ai "big" Conte e Zidane, escludendo Galtier ad un passo dalla Saudi Pro League, in lista tra gli allenatori liberi - solo per citare alcuni stranieri - ci sono Tudor, Lopetegui, Lampard, Potter, Gallardo e Blanc.

15:55

Garcia e il commento della sconfitta

L'allenatore del Napoli Rudi Garcia aveva commentato così il ko con la Fiorentina, parlando di "mancata grinta e cazzimma" e sottolineando gli appena quattro falli commessi dai suoi. (QUI LE SUE DICHIARAZIONI)

15:45

Napoli, riflessioni in corso

Sono ore di riflessione in casa Napoli. C'è stato un incontro in città tra dirigenza e allenatore. La posizione di Rudi Garcia, partito per la Francia, è in bilico dopo l'ultima sconfitta in campionato al Maradona contro la Fiorentina. Il tecnico è a rischio esonero.

Konami Training Center - Castel Volturno