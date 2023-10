Cajuste: "Caso Osimhen? Situazione strana". E su Garcia...

Jens Cajuste sta imparando a conoscere la città di Napoli : "Le aspettative sono molto alte. I tifosi sono calorosi ma se li incontri al bar dopo una sconfitta l'accoglienza non è la stessa di una vittoria . Te ne accorgi subito". Il centrocampista svedese è intervenuto a Sportbladet dal ritiro della propria nazionale tracciando un primo bilancio della sua esperienza napoletana e non solo.

Cajuste elogia Garcia: le sue parole

Tra i temi trattati anche quello legato alla fiducia di Rudi Garcia sempre più vicino all'esonero: "Garcia? Mi piace, è un grande allenatore. Mi sta aiutando tanto, è francese e io arrivo dalla Ligue 1 quindi comunichiamo tanto. La sua presenza mi rende sicuro".

Cajuste e il caso Osimhen: "Non uso molto i social"

Cajuste resta tiepido sul tema Osimhen e la questione dei video poi rimossi dal Napoli: "Non seguo molto i social, sono rimasto sorpreso da quello che è successo ma penso ad altro, al campo, c'erano le partite da preparare come la sfida al Real Madrid. Certo, fosse successa a me questa cosa, non ne sarei stato molto felice".