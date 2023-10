Napoli, i tifosi chiamano Conte: social del tecnico invasi da messaggi

Antonio Conte è il principale obiettivo del Napoli per l'eventuale sostituzione di Rudi Garcia che è vicino all'esonero. I tifosi sognano l'arrivo in panchina dell'ex tecnico del Tottenham. Centinaia di messaggi sono apparsi sui suoi canali social. I napoletani lo "chiamano" a suon di commenti: "Mister non crede sia l’ora di venirsi a mangiare una pizza a Napoli con l’idea di rimanerci?" scrive qualcuno, altri semplicemente "Mister l'aspettiamo al Napoli" o ancora "Vieni a Napoli".