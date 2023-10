Rudi Garcia è solo, il ritorno in campo oggi è surreale

Rudi è rimasto solo . Un giorno all’improvviso, o forse no, ma il discorso che ieri De Laurentiis ha pronunciato a Roma, una città che l’allenatore conosce perfettamente, che lo ha amato e adottato, che gli ha restituito l’amore e che scorre nelle vene della sua terza figlia, è inequivocabile. È la sfiducia, è l’inizio della fine. Assomiglia all’introduzione di un esonero , sembrano due gocce d’acqua, ed è il progetto di un mondo parallelo dove sta nascendo un altro Napoli senza di lui. Sì, l’idea è quella e dipende da Conte . Ma poi c’è la realtà sul pianeta Terra e un aereo che oggi atterrerà a Capodichino proveniente da Nizza: a bordo ci sarà Rudi fino a nuova comunicazione, fino a prova contraria. Puntuale, in tempo per presentarsi al centro sportivo di Castel Volturno a dirigere la ripresa della preparazione della squadra dopo i (tormentati) giorni di riposo concessi all’indomani della disfatta con la Fiorentina. Rudi li ha trascorsi in Francia, in Costa Azzurra, nella sua casa della Promenade con vista sul mare insieme con Francesca, il pezzo d’amore Capitale della sua vita, e con la piccola gioia un po’ francese e un po’ romana di nome Sofia. Nata l’8 settembre. Alla vigilia della prima sosta del campionato. Altri tempi. Così vicini, così tremendamente lontani.

I fantasmi di Garcia

Le ultime scene napoletane, Rudi le ha vissute domenica al Maradona: brutte, amare come la sconfitta con la Viola e peggio ancora della pioggia di fischi del popolo. Quello della tribuna centrale, la cosiddetta Posillipo, proprio come la zona di Napoli in cui per uno strano scherzo del destino ha scelto di abitare, lo ha anche invitato ad andarsene. E quella che lui definì la minoranza urlante dell’hashtag #GarciaOut è diventata una maggioranza assoluta. Una specie di plesbiscito, per la verità: lo ha abbandonato il pubblico e ieri De Laurentiis ha offerto frutta, biscotti e amaro. E con la squadra, beh, non ci sarà neanche chissà quale occasione di chiacchierare tra Saggi: sono tutti o quasi in nazionale; sono undici in totale gli assenti giustificati alla ripresa e c’è anche Anguissa infortunato. Una ripresa fantasma perfettamente intonata al tenore dei colori del rapporto che in questo momento c’è tra Garcia e il Napoli: la storia è brutta assai, non c’è che dire, anche perché è strettamente connessa alle scelte altrui. Di Aurelio e di Conte.

Mica facile per Garcia

Il lunedì e il martedì a Nizza, dove vivono Francesca e Sofia e poi i suoi suoceri, sono stati di certo più sereni del recente passato e del prossimo futuro: non sarà facile oggi e neanche domani, da delegittimato in pubblico, se anche Antonio dovesse declinare e il casting-autunnale dovesse fermarsi. Ci vogliono spalle larghe - e Rudi ha dichiarato di averle - e poi ci vorrebbero risultati. Cioè vittorie a Verona in campionato e a Berlino in Champions tanto per cominciare, e poi sorrisi, nuova leggerezza e rigenerato entusiasmo in uno spogliatoio agitato e a volte anche angosciato. C’erano sogni, signori, e ora anche un mondo parallelo: e oggi Rudi atterrerà a Capodichino. Napoli. Realtà.