Napoli, Osimhen da brividi: "Ringrazio Dio che sono ancora vivo"

Il riscatto di Victor Osimhen. Che ha trascorso un'infanzia difficile, è arrivato a Napoli per smentire gli scettici ed ha vinto uno scudetto. L'attaccante nigeriano si è raccontato in estate al canale Korty eo e ha parlato del suo arrivo in Italia nel 2020: "Quando sono arrivato al Napoli c'erano persone che dicevano che non avrei segnato neanche quattro gol perché la Serie A è molto fisica. Magari è così, ma se mi dici che non posso fare una cosa, imparo per farla, mi piacciono le sfide. E ora chi diceva certe cose si sta nascondendo".